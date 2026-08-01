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MANTRA 当前实时价格为 0.005091 USD。MANTRA 市值为 26,905,571.39345952204315 USD。追踪Malaysia的 MANTRA 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！MANTRA 当前实时价格为 0.005091 USD。MANTRA 市值为 26,905,571.39345952204315 USD。追踪Malaysia的 MANTRA 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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MANTRA实时价格 (MANTRA)

1 MANTRA 兑换为 USD 的实时价格：

$0.005085
$0.005085$0.005085
+0.17%1D
USD
MANTRA (MANTRA) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 04:29:48 (UTC+8)

MANTRA 今日价格

MANTRA (MANTRA) 今日实时价格为 $ 0.005091，过去 24 小时内变化了 0.17%。当前 MANTRA 兑 USD 的汇率为 $ 0.005091 每 MANTRA。

MANTRA 目前市值在 $ 26.91M 排名第 #458，流通供应量为 5.28B MANTRA。过去 24 小时内，MANTRA 的交易价格在 $ 0.005（低点）和 $ 0.005227（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.02659060384098183，而历史最低价为 $ 0.00655654975611917

短期表现方面，MANTRA 在过去一小时内波动了 +0.37%，过去7 天内波动了 -5.15%。过去一天，总交易量达到 $ 87.54K

MANTRA（MANTRA）市场信息

No.458

$ 26.91M
$ 26.91M$ 26.91M

$ 87.54K
$ 87.54K$ 87.54K

$ 50.91M
$ 50.91M$ 50.91M

5.28B
5.28B 5.28B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

7,237,657,438.02854852
7,237,657,438.02854852 7,237,657,438.02854852

52.84%

MANTRA

MANTRA 的当前市值为 $ 26.91M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 87.54K。MANTRA 的流通量为 5.28B，总供应量是 7237657438.02854852，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 50.91M

MANTRA 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.005
$ 0.005$ 0.005
24H最低价
$ 0.005227
$ 0.005227$ 0.005227
24H最高价

$ 0.005
$ 0.005$ 0.005

$ 0.005227
$ 0.005227$ 0.005227

$ 0.02659060384098183
$ 0.02659060384098183$ 0.02659060384098183

$ 0.00655654975611917
$ 0.00655654975611917$ 0.00655654975611917

+0.37%

+0.17%

-5.15%

-5.15%

MANTRA（MANTRA）价格历史 USD

跟踪 MANTRA 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00000863+0.17%
30天$ -0.001245-19.65%
60天$ -0.002975-36.89%
90天$ -0.004944-49.27%
MANTRA 今日价格变化

今天，MANTRA 记录了 $ +0.00000863 (+0.17%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

MANTRA 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.001245 (-19.65%)，显示了该代币在短期内的表现。

MANTRA 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，MANTRA 的变化为 $ -0.002975 (-36.89%)，从而更广泛地了解其表现。

MANTRA 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.004944 (-49.27%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 MANTRA（MANTRA）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 MANTRA 价格历史页面

MANTRA 分析

本分析利用人工智能模型评估 MANTRA 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

MANTRA 今日市场趋势：看涨还是看跌？

当前 MANTRA 市场整体情绪偏向：看跌，看涨 45% | 看跌 55%;

指标维度模型结论占比/阈值小白解读
KDJ死叉K < D短线动能降温，温度下降。
StochRSI< 20超卖区短线跌速过快，注意反弹机会。
MACD死叉DIF < DEA空头动能抬头。
枢纽点S1 ≤ 现价 < 中枢位于 S1‑中枢间刚离开中枢，偏中下位置。
BOLL (20,2)下轨 ≤ 价格 ≤ 中轨下轨与中轨间偏弱，但未极端。
RSI (14)中性30‑70处于正常区间，仍有空间。
MA 组7 买 0 中立 0 卖≥ 80% 买入均线全面顺排，短期显著高于长期。
EMA 组7 买 0 中立 0 卖≥ 80% 买入均线全面顺排，短期显著高于长期。

MANTRA_USDT在4h周期内运行于0.005432枢纽点下方。价格位于S1与中枢之间窄幅震荡。均线系统呈现多头排列，短期买盘占据主导。MACD指标形成死叉，显示上涨动能减弱。RSI处于中性区域，未出现超买或超卖信号。快慢指标方向分化，市场缺乏明确单边驱动。波动率维持低位，盘面呈现收敛特征。 上方R1阻力位0.005468距离现价0.6%。突破该价位将测试R2阻力位0.005516。下方S1支撑位0.005388距离现价0.8%。跌破该价位将指向S2支撑位0.005356。近端价位密集分布，远端参考空间有限。多空双方在枢纽点附近争夺控制权。价格行为受制于布林带中轨压制。成交量配合不足，突破有效性待验证。

本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。

MANTRA 的价格预测

MANTRA（MANTRA）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，MANTRA 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
MANTRA (MANTRA) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，MANTRA 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 MANTRA 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 MANTRA 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 MANTRA 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 MANTRA

准备好开始使用 MANTRA 了吗？在 MEXC 购买 MANTRA 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 MANTRA 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 MANTRA (MANTRA) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，MANTRA 将立即存入您的钱包。
MANTRA (MANTRA) 购买教程

MANTRA 能做什么？

拥有 MANTRA 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 MANTRA (MANTRA) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
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查看 MEXC 极具竞争力的交易手續費

除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是MANTRA (MANTRA)

MANTRA 是一个真实世界资产（RWA）生态系统，旨在将受监管的金融资产引入链上。它结合了持牌虚拟资产基础设施与高性能、兼容 EVM 的 Layer 1 区块链，专为代币化 RWA 和合规数字资产应用而构建。

MANTRA资源

要更深入地了解 MANTRA，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方MANTRA网站
区块查询

类别 :

Layer 1 (L1)Real World Assets (RWA)Smart Contract Platform

人们还问：关于MANTRA的其他问题

页面数据最近更新时间：2026-08-14 04:29:48 (UTC+8)

MANTRA（MANTRA）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
02-11 14:20:00行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
02-10 18:39:21链上数据
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探索有关 MANTRA 的更多信息

MANTRAUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 MANTRA。在 MEXC 上探索 MANTRAUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 MANTRA (MANTRA) 市场

探索现货和合约市场，查看 MANTRA 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
MANTRA/USDT
$0.005086
$0.005086$0.005086
+0.27%
17.04M (USDT)

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$0.02024
$0.02024$0.02024

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$0.2954$0.2954

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DAPPOS

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$0.28107
$0.28107$0.28107

+0.99%

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TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0002972
$0.0002972$0.0002972

+48.60%

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AKEDO

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$0.0078710$0.0078710

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ZKcandy

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$1.8698
$1.8698$1.8698

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$0.4269$0.4269

+6.69%

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Epic Chain

EPIC

$0.3525
$0.3525$0.3525

+6.36%

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加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

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