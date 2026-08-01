MANTRA 今日价格

MANTRA (MANTRA) 今日实时价格为 $ 0.005091，过去 24 小时内变化了 0.17%。当前 MANTRA 兑 USD 的汇率为 $ 0.005091 每 MANTRA。

MANTRA 目前市值在 $ 26.91M 排名第 #458，流通供应量为 5.28B MANTRA。过去 24 小时内，MANTRA 的交易价格在 $ 0.005（低点）和 $ 0.005227（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.02659060384098183，而历史最低价为 $ 0.00655654975611917。

短期表现方面，MANTRA 在过去一小时内波动了 +0.37%，过去7 天内波动了 -5.15%。过去一天，总交易量达到 $ 87.54K。

MANTRA（MANTRA）市场信息

排名 No.458 市值 $ 26.91M$ 26.91M $ 26.91M 成交量（24H） $ 87.54K$ 87.54K $ 87.54K 完全稀释市值 $ 50.91M$ 50.91M $ 50.91M 流通量 5.28B 5.28B 5.28B 最大供应量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 总供应量 7,237,657,438.02854852 7,237,657,438.02854852 7,237,657,438.02854852 流通率 52.84% 所属公链 MANTRA

MANTRA 的当前市值为 $ 26.91M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 87.54K。MANTRA 的流通量为 5.28B，总供应量是 7237657438.02854852，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 50.91M。