ATLA（ATLA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 56.1744 $ 56.1744 $ 56.1744 24H最低价 $ 58.6508 $ 58.6508 $ 58.6508 24H最高价 24H最低价 $ 56.1744$ 56.1744 $ 56.1744 24H最高价 $ 58.6508$ 58.6508 $ 58.6508 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） +0.76% 涨跌幅（1D） +0.15% 漲跌幅（7D） +3.00% 漲跌幅（7D） +3.00%

ATLA（ATLA）当前实时价格为 $ 57.7794。过去 24 小时内，ATLA 的交易价格在 $ 56.1744 至 $ 58.6508 之间波动，市场活跃度显著。ATLA 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，ATLA 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.76%，过去 24 小时内变动为 +0.15%，过去 7 天内累计变动为 +3.00%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

ATLA（ATLA）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 25.79M$ 25.79M $ 25.79M 完全稀释市值 $ 173.34B$ 173.34B $ 173.34B 流通量 ---- -- 总供应量 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 所属公链 ATLETA

ATLA 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 25.79M。ATLA 的流通量为 --，总供应量是 3000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 173.34B。