ATLA 当前实时价格为 57.7794 USD。跟踪 ATLA 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 ATLA 价格趋势。ATLA 当前实时价格为 57.7794 USD。跟踪 ATLA 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 ATLA 价格趋势。

更多关于 ATLA

ATLA 价格信息

ATLA 白皮书

ATLA 币种官网

ATLA 代币经济

ATLA 价格预测

ATLA 价格历史

ATLA 购买指南

ATLA 兑换法币计算

ATLA 现货

盘前交易

理财

Airdrop+

新闻

博客

学院

ATLA 图标

ATLA实时价格 (ATLA)

1 ATLA 兑换为 USD 的实时价格：

$57.7485
$57.7485$57.7485
+0.15%1D
USD
ATLA (ATLA) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:51:43 (UTC+8)

ATLA（ATLA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 56.1744
$ 56.1744$ 56.1744
24H最低价
$ 58.6508
$ 58.6508$ 58.6508
24H最高价

$ 56.1744
$ 56.1744$ 56.1744

$ 58.6508
$ 58.6508$ 58.6508

--
----

--
----

+0.76%

+0.15%

+3.00%

+3.00%

ATLA（ATLA）当前实时价格为 $ 57.7794。过去 24 小时内，ATLA 的交易价格在 $ 56.1744$ 58.6508 之间波动，市场活跃度显著。ATLA 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，ATLA 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.76%，过去 24 小时内变动为 +0.15%，过去 7 天内累计变动为 +3.00%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

ATLA（ATLA）市场信息

--
----

$ 25.79M
$ 25.79M$ 25.79M

$ 173.34B
$ 173.34B$ 173.34B

--
----

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

ATLETA

ATLA 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 25.79M。ATLA 的流通量为 --，总供应量是 3000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 173.34B

ATLA（ATLA）价格历史 USD

跟踪 ATLA 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.086493+0.15%
30天$ +22.4859+63.71%
60天$ +37.9184+190.91%
90天$ +57.6544+46,123.52%
ATLA 今日价格变化

今天，ATLA 记录了 $ +0.086493 (+0.15%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

ATLA 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +22.4859 (+63.71%)，显示了该代币在短期内的表现。

ATLA 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，ATLA 的变化为 $ +37.9184 (+190.91%)，从而更广泛地了解其表现。

ATLA 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +57.6544 (+46,123.52%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 ATLA（ATLA）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 ATLA 价格历史页面

什么是ATLA (ATLA)

ATLETA 是一个模组化、多层、兼容 EVM 的智慧合约平台和区块链网络，强调安全性和去中心化，同时保持可扩展性和互通性。 ATLETA 是一个旨在保护和加速体育数位化、模拟商品代币化以及体育市场从私人市场向公共市场的转型的基础设施。 ATLETA 使用 RUST 语言编写，并基于 Substrate 框架构建，继承了众多久经考验的技术经济原语，与其他公共网络相比，ATLETA 能够实现更高的交易效率、结算保障和更广泛的编程范式。

ATLA在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 ATLA 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 ATLA 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 ATLA 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 ATLA 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

ATLA 价格预测 (USD)

ATLA（ATLA）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 ATLA（ATLA）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 ATLA 的长期和短期价格预测。

现在就查看 ATLA 价格预测

ATLA（ATLA）代币经济

了解 ATLA（ATLA）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 ATLA 代币的完整经济学

如何购买ATLA (ATLA)

正在寻找如何购买 ATLA？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买ATLA。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

ATLA 兑换为当地货币

1 ATLA（ATLA） to VND
1,520,464.911
1 ATLA（ATLA） to AUD
A$87.824688
1 ATLA（ATLA） to GBP
43.33455
1 ATLA（ATLA） to EUR
49.11249
1 ATLA（ATLA） to USD
$57.7794
1 ATLA（ATLA） to MYR
RM243.829068
1 ATLA（ATLA） to TRY
2,427.312594
1 ATLA（ATLA） to JPY
¥8,840.2482
1 ATLA（ATLA） to ARS
ARS$85,980.947346
1 ATLA（ATLA） to RUB
4,598.662446
1 ATLA（ATLA） to INR
5,074.764702
1 ATLA（ATLA） to IDR
Rp962,989.614804
1 ATLA（ATLA） to PHP
3,392.806368
1 ATLA（ATLA） to EGP
￡E.2,743.943706
1 ATLA（ATLA） to BRL
R$310.853172
1 ATLA（ATLA） to CAD
C$80.313366
1 ATLA（ATLA） to BDT
7,069.30959
1 ATLA（ATLA） to NGN
84,226.186968
1 ATLA（ATLA） to COP
$223,950.643224
1 ATLA（ATLA） to ZAR
R.992.650092
1 ATLA（ATLA） to UAH
2,426.157006
1 ATLA（ATLA） to TZS
T.Sh.142,664.849922
1 ATLA（ATLA） to VES
Bs12,249.2328
1 ATLA（ATLA） to CLP
$54,485.9742
1 ATLA（ATLA） to PKR
Rs16,344.636672
1 ATLA（ATLA） to KZT
31,063.938822
1 ATLA（ATLA） to THB
฿1,885.341822
1 ATLA（ATLA） to TWD
NT$1,781.916696
1 ATLA（ATLA） to AED
د.إ212.050398
1 ATLA（ATLA） to CHF
Fr45.645726
1 ATLA（ATLA） to HKD
HK$448.368144
1 ATLA（ATLA） to AMD
֏22,069.997418
1 ATLA（ATLA） to MAD
.د.م532.148274
1 ATLA（ATLA） to MXN
$1,063.14096
1 ATLA（ATLA） to SAR
ريال216.67275
1 ATLA（ATLA） to ETB
Br8,831.58129
1 ATLA（ATLA） to KES
KSh7,441.408926
1 ATLA（ATLA） to JOD
د.أ40.9655946
1 ATLA（ATLA） to PLN
210.317016
1 ATLA（ATLA） to RON
лв252.495978
1 ATLA（ATLA） to SEK
kr541.970772
1 ATLA（ATLA） to BGN
лв97.069392
1 ATLA（ATLA） to HUF
Ft19,375.743996
1 ATLA（ATLA） to CZK
1,207.011666
1 ATLA（ATLA） to KWD
د.ك17.6804964
1 ATLA（ATLA） to ILS
189.516432
1 ATLA（ATLA） to BOB
Bs398.100066
1 ATLA（ATLA） to AZN
98.22498
1 ATLA（ATLA） to TJS
SM537.926214
1 ATLA（ATLA） to GEL
156.582174
1 ATLA（ATLA） to AOA
Kz52,862.950854
1 ATLA（ATLA） to BHD
.د.ب21.7250544
1 ATLA（ATLA） to BMD
$57.7794
1 ATLA（ATLA） to DKK
kr370.943748
1 ATLA（ATLA） to HNL
L1,515.553662
1 ATLA（ATLA） to MUR
2,630.118288
1 ATLA（ATLA） to NAD
$1,000.739208
1 ATLA（ATLA） to NOK
kr577.216206
1 ATLA（ATLA） to NZD
$99.958362
1 ATLA（ATLA） to PAB
B/.57.7794
1 ATLA（ATLA） to PGK
K246.140244
1 ATLA（ATLA） to QAR
ر.ق210.317016
1 ATLA（ATLA） to RSD
дин.5,824.741314
1 ATLA（ATLA） to UZS
soʻm696,137.189286
1 ATLA（ATLA） to ALL
L4,800.890346
1 ATLA（ATLA） to ANG
ƒ103.425126
1 ATLA（ATLA） to AWG
ƒ103.425126
1 ATLA（ATLA） to BBD
$115.5588
1 ATLA（ATLA） to BAM
KM97.069392
1 ATLA（ATLA） to BIF
Fr169,929.2154
1 ATLA（ATLA） to BND
$74.535426
1 ATLA（ATLA） to BSD
$57.7794
1 ATLA（ATLA） to JMD
$9,251.637528
1 ATLA（ATLA） to KHR
232,045.537164
1 ATLA（ATLA） to KMF
Fr24,498.4656
1 ATLA（ATLA） to LAK
1,256,073.887922
1 ATLA（ATLA） to LKR
රු17,519.291874
1 ATLA（ATLA） to MDL
L987.449946
1 ATLA（ATLA） to MGA
Ar260,267.3073
1 ATLA（ATLA） to MOP
P461.657406
1 ATLA（ATLA） to MVR
884.02482
1 ATLA（ATLA） to MWK
MK99,964.13994
1 ATLA（ATLA） to MZN
MT3,692.10366
1 ATLA（ATLA） to NPR
रु8,100.094086
1 ATLA（ATLA） to PYG
406,882.5348
1 ATLA（ATLA） to RWF
Fr83,722.3506
1 ATLA（ATLA） to SBD
$476.102256
1 ATLA（ATLA） to SCR
800.822484
1 ATLA（ATLA） to SRD
$2,295.575562
1 ATLA（ATLA） to SVC
$504.414162
1 ATLA（ATLA） to SZL
L1,000.739208
1 ATLA（ATLA） to TMT
m202.805694
1 ATLA（ATLA） to TND
د.ت169.5247596
1 ATLA（ATLA） to TTD
$391.166538
1 ATLA（ATLA） to UGX
Sh200,610.0768
1 ATLA（ATLA） to XAF
Fr32,587.5816
1 ATLA（ATLA） to XCD
$156.00438
1 ATLA（ATLA） to XOF
Fr32,587.5816
1 ATLA（ATLA） to XPF
Fr5,893.4988
1 ATLA（ATLA） to BWP
P823.35645
1 ATLA（ATLA） to BZD
$115.5588
1 ATLA（ATLA） to CVE
$5,478.064914
1 ATLA（ATLA） to DJF
Fr10,226.9538
1 ATLA（ATLA） to DOP
$3,696.148218
1 ATLA（ATLA） to DZD
د.ج7,519.411116
1 ATLA（ATLA） to FJD
$131.159238
1 ATLA（ATLA） to GNF
Fr502,391.883
1 ATLA（ATLA） to GTQ
Q441.434616
1 ATLA（ATLA） to GYD
$12,069.538866
1 ATLA（ATLA） to ISK
kr7,049.0868

ATLA资源

要更深入地了解 ATLA，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方ATLA网站
区块查询

人们还问：关于ATLA的其他问题

ATLA（ATLA）今日价格是多少？
ATLA 实时价格为 57.7794 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 ATLA 兑 USD 的价格是多少？
当前 ATLA 兑 USD 的价格为 $ 57.7794。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
ATLA 的市值是多少？
ATLA 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
ATLA 的流通供应量是多少？
ATLA 的流通供应量为 -- USD
ATLA 的历史最高价（ATH）是多少？
ATLA 的历史最高价是 -- USD
ATLA 的历史最低价（ATL）是多少？
ATLA 的历史最低价是 -- USD
ATLA 的交易量是多少？
ATLA 的 24 小时实时交易量为 $ 25.79M USD
ATLA 今年会涨吗？
ATLA 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 ATLA 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:51:43 (UTC+8)

ATLA（ATLA）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

ATLA 兑 USD 计算器

数量

ATLA
ATLA
USD
USD

1 ATLA = 57.7794 USD

交易 ATLA

ATLA/USDT
$57.7485
$57.7485$57.7485
+0.15%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

热门

目前热门备受市场关注的加密货币

比特币 图标

比特币

BTC

$114,635.88
$114,635.88$114,635.88

+0.82%

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,163.30
$4,163.30$4,163.30

+2.15%

Ping 图标

Ping

PING

$0.03900
$0.03900$0.03900

-2.25%

ChainOpera AI 图标

ChainOpera AI

COAI

$5.4608
$5.4608$5.4608

-12.49%

Solana 图标

Solana

SOL

$199.94
$199.94$199.94

+0.19%

最高成交量

按交易量计算交易量最大的加密货币

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,163.30
$4,163.30$4,163.30

+2.15%

比特币 图标

比特币

BTC

$114,635.88
$114,635.88$114,635.88

+0.82%

Solana 图标

Solana

SOL

$199.94
$199.94$199.94

+0.19%

瑞波币 图标

瑞波币

XRP

$2.6543
$2.6543$2.6543

+0.51%

狗狗币 图标

狗狗币

DOGE

$0.20561
$0.20561$0.20561

+1.26%

最新

最近上市、可供交易的加密货币

SNAPX 图标

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol 图标

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits 图标

DramaBits

DRAMA

$0.0159
$0.0159$0.0159

-73.50%

SILVER 图标

SILVER

SILVER

$0.000000000000095
$0.000000000000095$0.000000000000095

+30.13%

AstroVerse 图标

AstroVerse

ASTRO

$0.010042
$0.010042$0.010042

-13.57%

涨幅榜

今日加密货币上涨榜单

Deepswap Protocol 图标

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000015649
$0.000000000000000000015649$0.000000000000000000015649

+1,983.75%

Dogelink 图标

Dogelink

DOGEBSC

$0.000000000000012
$0.000000000000012$0.000000000000012

+140.00%

Cryvantis 图标

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003312
$0.0003312$0.0003312

+66.18%

QBOT AI TRADING 图标

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000086
$0.0000000000000000000086$0.0000000000000000000086

+50.87%

BlackCardCoin 图标

BlackCardCoin

BCCOIN

$0.14395
$0.14395$0.14395

+50.84%