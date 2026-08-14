mogging 今日价格

mogging (MOGGING) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1,17%。当前 MOGGING 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MOGGING。

mogging 目前市值在 $ 38.212 排名第 #-，流通供应量为 999,80M MOGGING。过去 24 小时内，MOGGING 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MOGGING 在过去一小时内波动了 -%0,25，过去7 天内波动了 -%14,89。过去一天，总交易量达到 --。

mogging（MOGGING）市场信息

市值 $ 38,21K$ 38,21K $ 38,21K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 38,21K$ 38,21K $ 38,21K 流通量 999,80M 999,80M 999,80M 总供应量 999.795.331,255326 999.795.331,255326 999.795.331,255326

mogging 的当前市值为 $ 38,21K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MOGGING 的流通量为 999,80M，总供应量是 999795331.255326，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 38,21K。