MIL 今日价格

MIL (MIL) 今日实时价格为 $ 0.00422713，过去 24 小时内变化了 2.34%。当前 MIL 兑 USD 的汇率为 $ 0.00422713 每 MIL。

MIL 目前市值在 $ 5,133,899 排名第 #-，流通供应量为 1.21B MIL。过去 24 小时内，MIL 的交易价格在 $ 0.00419617（低点）和 $ 0.00433968（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00984706，而历史最低价为 $ 0.00409021。

短期表现方面，MIL 在过去一小时内波动了 -0.26%，过去7 天内波动了 -0.22%。过去一天，总交易量达到 $ 8.94K。

MIL（MIL）市场信息

市值 $ 5.13M$ 5.13M $ 5.13M 成交量（24H） $ 8.94K$ 8.94K $ 8.94K 完全稀释市值 $ 21.14M$ 21.14M $ 21.14M 流通量 1.21B 1.21B 1.21B 总供应量 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

MIL 的当前市值为 $ 5.13M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 8.94K。MIL 的流通量为 1.21B，总供应量是 5000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 21.14M。