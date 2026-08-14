MESA 今日价格

MESA (MESA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 9.17%。当前 MESA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MESA。

MESA 目前市值在 $ 121,478 排名第 #-，流通供应量为 998.73M MESA。过去 24 小时内，MESA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MESA 在过去一小时内波动了 -1.61%，过去7 天内波动了 -1.87%。过去一天，总交易量达到 $ 2.29K。

MESA（MESA）市场信息

市值 $ 121.48K$ 121.48K $ 121.48K 成交量（24H） $ 2.29K$ 2.29K $ 2.29K 完全稀释市值 $ 121.48K$ 121.48K $ 121.48K 流通量 998.73M 998.73M 998.73M 总供应量 998,730,532.049664 998,730,532.049664 998,730,532.049664

MESA 的当前市值为 $ 121.48K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.29K。MESA 的流通量为 998.73M，总供应量是 998730532.049664，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 121.48K。