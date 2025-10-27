Memetern（MXT）价格信息 (USD)

Memetern（MXT）当前实时价格为 $0.01942029。过去 24 小时内，MXT 的交易价格在 $ 0.01929331 至 $ 0.0203738 之间波动，市场活跃度显著。MXT 的历史最高价为 $ 0.02951287，历史最低价为 $ 0.00430847。

从短期表现来看，MXT 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.32%，过去 24 小时内变动为 -3.36%，过去 7 天内累计变动为 +7.87%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Memetern（MXT）市场信息

Memetern 的当前市值为 $ 19.46M, 它过去 24 小时的交易量为 --。MXT 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 19.46M。