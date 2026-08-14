Masa 今日价格

Masa (MASA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 MASA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MASA。

Masa 目前市值在 $ 222,092 排名第 #-，流通供应量为 558.80M MASA。过去 24 小时内，MASA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.803173，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MASA 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -1.56%。过去一天，总交易量达到 $ 80.35。

Masa（MASA）市场信息

市值 $ 222.09K$ 222.09K $ 222.09K 成交量（24H） $ 80.35$ 80.35 $ 80.35 完全稀释市值 $ 284.72K$ 284.72K $ 284.72K 流通量 558.80M 558.80M 558.80M 总供应量 1,466,825,209.285374 1,466,825,209.285374 1,466,825,209.285374

Masa 的当前市值为 $ 222.09K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 80.35。MASA 的流通量为 558.80M，总供应量是 1466825209.285374，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 284.72K。