MARS4 今日价格

MARS4 (MARS4) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 29.51%。当前 MARS4 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MARS4。

MARS4 目前市值在 $ 24,338 排名第 #-，流通供应量为 4.00B MARS4。过去 24 小时内，MARS4 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.08957，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MARS4 在过去一小时内波动了 -0.19%，过去7 天内波动了 -64.03%。过去一天，总交易量达到 --。

MARS4（MARS4）市场信息

市值 $ 24.34K$ 24.34K $ 24.34K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 24.34K$ 24.34K $ 24.34K 流通量 4.00B 4.00B 4.00B 总供应量 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0

MARS4 的当前市值为 $ 24.34K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MARS4 的流通量为 4.00B，总供应量是 4000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 24.34K。