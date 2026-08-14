manlet 今日价格

manlet (MANLET) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 14.02%。当前 MANLET 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MANLET。

manlet 目前市值在 $ 459,496 排名第 #-，流通供应量为 998.88M MANLET。过去 24 小时内，MANLET 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.02288782，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MANLET 在过去一小时内波动了 -0.02%，过去7 天内波动了 -19.06%。过去一天，总交易量达到 $ 99.04K。

manlet（MANLET）市场信息

市值 $ 459.50K$ 459.50K $ 459.50K 成交量（24H） $ 99.04K$ 99.04K $ 99.04K 完全稀释市值 $ 459.50K$ 459.50K $ 459.50K 流通量 998.88M 998.88M 998.88M 总供应量 998,883,117.862894 998,883,117.862894 998,883,117.862894

manlet 的当前市值为 $ 459.50K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 99.04K。MANLET 的流通量为 998.88M，总供应量是 998883117.862894，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 459.50K。