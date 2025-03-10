LUDWIG 价格 (LUDWIG)
今天 LUDWIG (LUDWIG) 的实时价格为 0.0095644 USD。目前其市值为 $ 239.00K USD。LUDWIG 兑换 USD 的价格为实时更新。
LUDWIG 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.89K USD
- LUDWIG 当天价格变化为 -6.51%
- 其循环供应量为 25.00M USD
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今天内，LUDWIG 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000667047504580443。
在过去30天内，LUDWIG 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，LUDWIG 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，LUDWIG 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000667047504580443
|-6.51%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
LUDWIG 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.00%
-6.51%
-44.60%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Ludwig On Sonic (LUDWIG) is your meme gateway to exploring Balancer technology on the Sonic network. The phrase "High Speed, Perfect Beets" highlights the Sonic network’s lightning-fast performance, while "Beets" refers to the DEX where our primary pools and liquidity are hosted. Ludwig brings you the nostalgic yet iconic Ludwig character, which has been the Beethoven X mascot since their launch in 2021, thanks to Vee’s artistry and their invitation to adapt their assets. LUDWIG leverages Balancer's technology by offering a 60/25/15 weighted pool paired with stS (the leading liquid staking solution on Sonic) and BEETS (the native token of the Beets). With a total supply of 25 million tokens, a team-managed multisig will oversee emissions and incentive models, delivering APR rewards to stakers and liquidity providers.
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|1 LUDWIG 兑换 AUD
A$0.015111752
|1 LUDWIG 兑换 GBP
￡0.007364588
|1 LUDWIG 兑换 EUR
€0.008799248
|1 LUDWIG 兑换 USD
$0.0095644
|1 LUDWIG 兑换 MYR
RM0.042179004
|1 LUDWIG 兑换 TRY
₺0.348718024
|1 LUDWIG 兑换 JPY
¥1.416105064
|1 LUDWIG 兑换 RUB
₽0.851422888
|1 LUDWIG 兑换 INR
₹0.833441816
|1 LUDWIG 兑换 IDR
Rp156.793417536
|1 LUDWIG 兑换 PHP
₱0.54708368
|1 LUDWIG 兑换 EGP
￡E.0.484532504
|1 LUDWIG 兑换 BRL
R$0.055282232
|1 LUDWIG 兑换 CAD
C$0.013677092
|1 LUDWIG 兑换 BDT
৳1.163317972
|1 LUDWIG 兑换 NGN
₦14.49150066
|1 LUDWIG 兑换 UAH
₴0.394627144
|1 LUDWIG 兑换 VES
Bs0.6121216
|1 LUDWIG 兑换 PKR
Rs2.681283896
|1 LUDWIG 兑换 KZT
₸4.69755506
|1 LUDWIG 兑换 THB
฿0.322702856
|1 LUDWIG 兑换 TWD
NT$0.314094896
|1 LUDWIG 兑换 CHF
Fr0.008416672
|1 LUDWIG 兑换 HKD
HK$0.074315388
|1 LUDWIG 兑换 MAD
.د.م0.093061612
|1 LUDWIG 兑换 MXN
$0.19415732