Luce 今日价格

Luce (LUCE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.72%。当前 LUCE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 LUCE。

Luce 目前市值在 $ 284,308 排名第 #-，流通供应量为 999.86M LUCE。过去 24 小时内，LUCE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.319095，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，LUCE 在过去一小时内波动了 -0.31%，过去7 天内波动了 +2.01%。过去一天，总交易量达到 $ 25.73K。

Luce（LUCE）市场信息

市值 $ 284.31K$ 284.31K $ 284.31K 成交量（24H） $ 25.73K$ 25.73K $ 25.73K 完全稀释市值 $ 284.31K$ 284.31K $ 284.31K 流通量 999.86M 999.86M 999.86M 总供应量 999,855,797.420308 999,855,797.420308 999,855,797.420308

Luce 的当前市值为 $ 284.31K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 25.73K。LUCE 的流通量为 999.86M，总供应量是 999855797.420308，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 284.31K。