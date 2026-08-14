LogX Network 今日价格

LogX Network (LOGX) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.06%。当前 LOGX 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 LOGX。

LogX Network 目前市值在 $ 18,391.62 排名第 #-，流通供应量为 802.81M LOGX。过去 24 小时内，LOGX 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 2.97，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，LOGX 在过去一小时内波动了 -0.19%，过去7 天内波动了 +1.41%。过去一天，总交易量达到 --。

LogX Network（LOGX）市场信息

市值 $ 18.39K$ 18.39K $ 18.39K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 22.80K$ 22.80K $ 22.80K 流通量 802.81M 802.81M 802.81M 总供应量 994,999,999.9999082 994,999,999.9999082 994,999,999.9999082

LogX Network 的当前市值为 $ 18.39K, 它过去 24 小时的交易量为 --。LOGX 的流通量为 802.81M，总供应量是 994999999.9999082，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 22.80K。