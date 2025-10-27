LILLY（$LILLY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 24H最低价 $ 0 24H最高价 历史最高 $ 0.00100833 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） +9.29% 涨跌幅（1D） +29.21% 漲跌幅（7D） +24.91%

LILLY（$LILLY）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，$LILLY 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。$LILLY 的历史最高价为 $ 0.00100833，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，$LILLY 在过去 1 小时内的价格变动为 +9.29%，过去 24 小时内变动为 +29.21%，过去 7 天内累计变动为 +24.91%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

LILLY（$LILLY）市场信息

市值 $ 321.95K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 321.95K 流通量 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0

LILLY 的当前市值为 $ 321.95K, 它过去 24 小时的交易量为 --。$LILLY 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 321.95K。