LIL Bits 今日价格

LIL Bits (LIL) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 10.53%。当前 LIL 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 LIL。

LIL Bits 目前市值在 $ 361,749 排名第 #-，流通供应量为 999.92M LIL。过去 24 小时内，LIL 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00133564，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，LIL 在过去一小时内波动了 -2.13%，过去7 天内波动了 -20.66%。过去一天，总交易量达到 $ 1.54K。

LIL Bits（LIL）市场信息

市值 $ 361.75K$ 361.75K $ 361.75K 成交量（24H） $ 1.54K$ 1.54K $ 1.54K 完全稀释市值 $ 361.75K$ 361.75K $ 361.75K 流通量 999.92M 999.92M 999.92M 总供应量 999,917,852.210957 999,917,852.210957 999,917,852.210957

LIL Bits 的当前市值为 $ 361.75K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.54K。LIL 的流通量为 999.92M，总供应量是 999917852.210957，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 361.75K。