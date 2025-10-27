LEO Token（LEO）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 8.95 24H最高价 $ 9.0 历史最高 $ 10.14 最低价 $ 0.799859 涨跌幅（1H） +0.01% 涨跌幅（1D） -0.45% 漲跌幅（7D） -5.17%

LEO Token（LEO）当前实时价格为 $8.96。过去 24 小时内，LEO 的交易价格在 $ 8.95 至 $ 9.0 之间波动，市场活跃度显著。LEO 的历史最高价为 $ 10.14，历史最低价为 $ 0.799859。

从短期表现来看，LEO 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.01%，过去 24 小时内变动为 -0.45%，过去 7 天内累计变动为 -5.17%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

LEO Token（LEO）市场信息

市值 $ 8.27B 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 8.83B 流通量 922.40M 总供应量 985,239,504.0

LEO Token 的当前市值为 $ 8.27B, 它过去 24 小时的交易量为 --。LEO 的流通量为 922.40M，总供应量是 985239504.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 8.83B。