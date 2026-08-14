Lead Ai 今日价格

Lead Ai (LAI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.48%。当前 LAI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 LAI。

Lead Ai 目前市值在 $ 16,321.07 排名第 #-，流通供应量为 400.00M LAI。过去 24 小时内，LAI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，LAI 在过去一小时内波动了 -0.21%，过去7 天内波动了 +4.22%。过去一天，总交易量达到 --。

Lead Ai（LAI）市场信息

市值 $ 16.32K$ 16.32K $ 16.32K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 28.56K$ 28.56K $ 28.56K 流通量 400.00M 400.00M 400.00M 总供应量 700,000,000.0 700,000,000.0 700,000,000.0

Lead Ai 的当前市值为 $ 16.32K, 它过去 24 小时的交易量为 --。LAI 的流通量为 400.00M，总供应量是 700000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 28.56K。