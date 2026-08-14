Klef 今日价格

Klef (KLEF) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 27.90%。当前 KLEF 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 KLEF。

Klef 目前市值在 $ 63,880 排名第 #-，流通供应量为 999.97M KLEF。过去 24 小时内，KLEF 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，KLEF 在过去一小时内波动了 -2.76%，过去7 天内波动了 -61.38%。过去一天，总交易量达到 --。

Klef（KLEF）市场信息

市值 $ 63.88K$ 63.88K $ 63.88K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 63.88K$ 63.88K $ 63.88K 流通量 999.97M 999.97M 999.97M 总供应量 999,973,658.515818 999,973,658.515818 999,973,658.515818

Klef 的当前市值为 $ 63.88K, 它过去 24 小时的交易量为 --。KLEF 的流通量为 999.97M，总供应量是 999973658.515818，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 63.88K。