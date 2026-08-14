Khorus 今日价格

Khorus (KHO) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.17%。当前 KHO 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 KHO。

Khorus 目前市值在 $ 12,372.33 排名第 #-，流通供应量为 828.00M KHO。过去 24 小时内，KHO 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00108917，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，KHO 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 +7.61%。过去一天，总交易量达到 --。

Khorus（KHO）市场信息

市值 $ 12.37K$ 12.37K $ 12.37K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 14.94K$ 14.94K $ 14.94K 流通量 828.00M 828.00M 828.00M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Khorus 的当前市值为 $ 12.37K, 它过去 24 小时的交易量为 --。KHO 的流通量为 828.00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 14.94K。