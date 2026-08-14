Keep3rV1 今日价格

Keep3rV1 (KP3R) 今日实时价格为 $ 0.748511，过去 24 小时内变化了 3.45%。当前 KP3R 兑 USD 的汇率为 $ 0.748511 每 KP3R。

Keep3rV1 目前市值在 $ 360,418 排名第 #-，流通供应量为 481.51K KP3R。过去 24 小时内，KP3R 的交易价格在 $ 0.690519（低点）和 $ 0.771837（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1,995.53，而历史最低价为 $ 0.489641。

短期表现方面，KP3R 在过去一小时内波动了 -0.61%，过去7 天内波动了 -2.84%。过去一天，总交易量达到 $ 60.14。

Keep3rV1（KP3R）市场信息

市值 $ 360.42K$ 360.42K $ 360.42K 成交量（24H） $ 60.14$ 60.14 $ 60.14 完全稀释市值 $ 360.42K$ 360.42K $ 360.42K 流通量 481.51K 481.51K 481.51K 总供应量 481,513.5082523857 481,513.5082523857 481,513.5082523857

Keep3rV1 的当前市值为 $ 360.42K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 60.14。KP3R 的流通量为 481.51K，总供应量是 481513.5082523857，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 360.42K。