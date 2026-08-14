kazonomics 今日价格

kazonomics (KAZONOMICS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.13%。当前 KAZONOMICS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 KAZONOMICS。

kazonomics 目前市值在 $ 783,736 排名第 #-，流通供应量为 1.00B KAZONOMICS。过去 24 小时内，KAZONOMICS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.052015，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，KAZONOMICS 在过去一小时内波动了 -0.27%，过去7 天内波动了 -0.22%。过去一天，总交易量达到 $ 803.08。

kazonomics（KAZONOMICS）市场信息

市值 $ 783.74K$ 783.74K $ 783.74K 成交量（24H） $ 803.08$ 803.08 $ 803.08 完全稀释市值 $ 783.74K$ 783.74K $ 783.74K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

kazonomics 的当前市值为 $ 783.74K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 803.08。KAZONOMICS 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 783.74K。