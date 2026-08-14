Karate Combat 今日价格

Karate Combat (KARATE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 37.20%。当前 KARATE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 KARATE。

Karate Combat 目前市值在 $ 793,929 排名第 #-，流通供应量为 66.65B KARATE。过去 24 小时内，KARATE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00653664，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，KARATE 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 -30.46%。过去一天，总交易量达到 --。

Karate Combat（KARATE）市场信息

市值 $ 793.93K$ 793.93K $ 793.93K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M 流通量 66.65B 66.65B 66.65B 总供应量 110,000,000,000.0 110,000,000,000.0 110,000,000,000.0

Karate Combat 的当前市值为 $ 793.93K, 它过去 24 小时的交易量为 --。KARATE 的流通量为 66.65B，总供应量是 110000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.31M。