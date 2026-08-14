KANGO 今日价格

KANGO (KANGO) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 35.55%。当前 KANGO 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 KANGO。

KANGO 目前市值在 $ 57,349 排名第 #-，流通供应量为 287.00B KANGO。过去 24 小时内，KANGO 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，KANGO 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -47.37%。过去一天，总交易量达到 --。

KANGO（KANGO）市场信息

市值 $ 57.35K$ 57.35K $ 57.35K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 57.35K$ 57.35K $ 57.35K 流通量 287.00B 287.00B 287.00B 总供应量 287,000,000,000.0 287,000,000,000.0 287,000,000,000.0

KANGO 的当前市值为 $ 57.35K, 它过去 24 小时的交易量为 --。KANGO 的流通量为 287.00B，总供应量是 287000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 57.35K。