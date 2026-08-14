K9 今日价格

K9 (K9) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 4.47%。当前 K9 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 K9。

K9 目前市值在 $ 511,029 排名第 #-，流通供应量为 1.12B K9。过去 24 小时内，K9 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，K9 在过去一小时内波动了 +0.10%，过去7 天内波动了 +1.26%。过去一天，总交易量达到 $ 4.13K。

K9（K9）市场信息

市值 $ 511.03K$ 511.03K $ 511.03K 成交量（24H） $ 4.13K$ 4.13K $ 4.13K 完全稀释市值 $ 511.03K$ 511.03K $ 511.03K 流通量 1.12B 1.12B 1.12B 总供应量 1,123,000,000.0 1,123,000,000.0 1,123,000,000.0

K9 的当前市值为 $ 511.03K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 4.13K。K9 的流通量为 1.12B，总供应量是 1123000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 511.03K。