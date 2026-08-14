JuliaOS 今日价格

JuliaOS (JOS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.55%。当前 JOS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 JOS。

JuliaOS 目前市值在 $ 42,770 排名第 #-，流通供应量为 999.36M JOS。过去 24 小时内，JOS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.021793，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，JOS 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +1.88%。过去一天，总交易量达到 --。

JuliaOS（JOS）市场信息

市值 $ 42.77K$ 42.77K $ 42.77K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 42.77K$ 42.77K $ 42.77K 流通量 999.36M 999.36M 999.36M 总供应量 999,361,964.815254 999,361,964.815254 999,361,964.815254

JuliaOS 的当前市值为 $ 42.77K, 它过去 24 小时的交易量为 --。JOS 的流通量为 999.36M，总供应量是 999361964.815254，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 42.77K。