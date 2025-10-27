JOOCE（JOOCE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00005378 $ 0.00005378 $ 0.00005378 24H最低价 $ 0.0000572 $ 0.0000572 $ 0.0000572 24H最高价 24H最低价 $ 0.00005378$ 0.00005378 $ 0.00005378 24H最高价 $ 0.0000572$ 0.0000572 $ 0.0000572 历史最高 $ 0.00008622$ 0.00008622 $ 0.00008622 最低价 $ 0.00002737$ 0.00002737 $ 0.00002737 涨跌幅（1H） +0.79% 涨跌幅（1D） +5.93% 漲跌幅（7D） +3.65% 漲跌幅（7D） +3.65%

JOOCE（JOOCE）当前实时价格为 $0.00005718。过去 24 小时内，JOOCE 的交易价格在 $ 0.00005378 至 $ 0.0000572 之间波动，市场活跃度显著。JOOCE 的历史最高价为 $ 0.00008622，历史最低价为 $ 0.00002737。

从短期表现来看，JOOCE 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.79%，过去 24 小时内变动为 +5.93%，过去 7 天内累计变动为 +3.65%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

JOOCE（JOOCE）市场信息

市值 $ 102.45K$ 102.45K $ 102.45K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 571.37K$ 571.37K $ 571.37K 流通量 1.79B 1.79B 1.79B 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

JOOCE 的当前市值为 $ 102.45K, 它过去 24 小时的交易量为 --。JOOCE 的流通量为 1.79B，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 571.37K。