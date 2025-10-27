Javlis（JAVLIS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00133477$ 0.00133477 $ 0.00133477 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -0.73% 涨跌幅（1D） +11.00% 漲跌幅（7D） +85.88% 漲跌幅（7D） +85.88%

Javlis（JAVLIS）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，JAVLIS 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。JAVLIS 的历史最高价为 $ 0.00133477，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，JAVLIS 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.73%，过去 24 小时内变动为 +11.00%，过去 7 天内累计变动为 +85.88%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Javlis（JAVLIS）市场信息

市值 $ 623.63K$ 623.63K $ 623.63K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 623.63K$ 623.63K $ 623.63K 流通量 904.73M 904.73M 904.73M 总供应量 904,732,605.3094391 904,732,605.3094391 904,732,605.3094391

Javlis 的当前市值为 $ 623.63K, 它过去 24 小时的交易量为 --。JAVLIS 的流通量为 904.73M，总供应量是 904732605.3094391，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 623.63K。