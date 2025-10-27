Jambo（J）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.051642 $ 0.051642 $ 0.051642 24H最低价 $ 0.05463 $ 0.05463 $ 0.05463 24H最高价 24H最低价 $ 0.051642$ 0.051642 $ 0.051642 24H最高价 $ 0.05463$ 0.05463 $ 0.05463 历史最高 $ 0.910484$ 0.910484 $ 0.910484 最低价 $ 0.051248$ 0.051248 $ 0.051248 涨跌幅（1H） -0.43% 涨跌幅（1D） +2.41% 漲跌幅（7D） -18.01% 漲跌幅（7D） -18.01%

Jambo（J）当前实时价格为 $0.054131。过去 24 小时内，J 的交易价格在 $ 0.051642 至 $ 0.05463 之间波动，市场活跃度显著。J 的历史最高价为 $ 0.910484，历史最低价为 $ 0.051248。

从短期表现来看，J 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.43%，过去 24 小时内变动为 +2.41%，过去 7 天内累计变动为 -18.01%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Jambo（J）市场信息

市值 $ 8.72M$ 8.72M $ 8.72M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 54.18M$ 54.18M $ 54.18M 流通量 161.01M 161.01M 161.01M 总供应量 999,999,753.2009088 999,999,753.2009088 999,999,753.2009088

Jambo 的当前市值为 $ 8.72M, 它过去 24 小时的交易量为 --。J 的流通量为 161.01M，总供应量是 999999753.2009088，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 54.18M。