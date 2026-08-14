isometric 今日价格

isometric (ISO) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 24.86%。当前 ISO 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ISO。

isometric 目前市值在 $ 138,401 排名第 #-，流通供应量为 999.93M ISO。过去 24 小时内，ISO 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ISO 在过去一小时内波动了 +8.62%，过去7 天内波动了 +14.13%。过去一天，总交易量达到 $ 6.21K。

isometric（ISO）市场信息

市值 $ 138.40K$ 138.40K $ 138.40K 成交量（24H） $ 6.21K$ 6.21K $ 6.21K 完全稀释市值 $ 138.40K$ 138.40K $ 138.40K 流通量 999.93M 999.93M 999.93M 总供应量 999,927,541.610783 999,927,541.610783 999,927,541.610783

isometric 的当前市值为 $ 138.40K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 6.21K。ISO 的流通量为 999.93M，总供应量是 999927541.610783，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 138.40K。