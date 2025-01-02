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INVITE Token 价格 (INVITE)

USD

INVITE Token (INVITE) 实时价格图表

$0.00490768
$0.00490768$0.00490768
-0.20%(1D)

今天 INVITE Token (INVITE) 的价格

今天 INVITE Token (INVITE) 的实时价格为 0.00490768 USD。目前其市值为 $ 244.93K USD。INVITE 兑换 USD 的价格为实时更新。
INVITE Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 532.19K USD
- INVITE Token 当天价格变化为 -0.21%
- 其循环供应量为 50.00M USD

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INVITE Token (INVITE) 价格表现 USD

今天内，INVITE Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，INVITE Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0012403228
在过去60天内，INVITE Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0001842706
在过去90天内，INVITE Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.001639718535666317

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-0.21%
30天$ -0.0012403228-25.27%
60天$ +0.0001842706+3.75%
90天$ -0.001639718535666317-25.04%

INVITE Token (INVITE) 价格分析

INVITE Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00486555
$ 0.00486555$ 0.00486555

$ 0.004973
$ 0.004973$ 0.004973

$ 0.0154728
$ 0.0154728$ 0.0154728

+0.17%

-0.21%

-8.66%

INVITE Token (INVITE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 244.93K
$ 244.93K$ 244.93K

$ 532.19K
$ 532.19K$ 532.19K

50.00M
50.00M 50.00M

什么是INVITE Token (INVITE)

INVITE is the biggest social growth tool on TG and Ton, with largest Web3 holders community. It is a community project empowered by UXLINK infrastructure.

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大家还在问：关于 INVITE Token (INVITE) 的其他问题

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INVITE 兑换为当地货币

1 INVITE 兑换 AUD
A$0.007852288
1 INVITE 兑换 GBP
0.003926144
1 INVITE 兑换 EUR
0.0047604496
1 INVITE 兑换 USD
$0.00490768
1 INVITE 兑换 MYR
RM0.0219373296
1 INVITE 兑换 TRY
0.1732901808
1 INVITE 兑换 JPY
¥0.7705548368
1 INVITE 兑换 RUB
0.54720632
1 INVITE 兑换 INR
0.42083356
1 INVITE 兑换 IDR
Rp79.1561179504
1 INVITE 兑换 PHP
0.2845963632
1 INVITE 兑换 EGP
￡E.0.2491629136
1 INVITE 兑换 BRL
R$0.030427616
1 INVITE 兑换 CAD
C$0.0070670592
1 INVITE 兑换 BDT
0.58646776
1 INVITE 兑换 NGN
7.5852611312
1 INVITE 兑换 UAH
0.2066624048
1 INVITE 兑换 VES
Bs0.25029168
1 INVITE 兑换 PKR
Rs1.367770416
1 INVITE 兑换 KZT
2.5761884624
1 INVITE 兑换 THB
฿0.1682352704
1 INVITE 兑换 TWD
NT$0.1613645184
1 INVITE 兑换 CHF
Fr0.004416912
1 INVITE 兑换 HKD
HK$0.0381326736
1 INVITE 兑换 MAD
.د.م0.0496166448