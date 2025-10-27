Inbox（INBOX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00195214$ 0.00195214 $ 0.00195214 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +7.20% 涨跌幅（1D） +5.66% 漲跌幅（7D） +22.67% 漲跌幅（7D） +22.67%

Inbox（INBOX）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，INBOX 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。INBOX 的历史最高价为 $ 0.00195214，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，INBOX 在过去 1 小时内的价格变动为 +7.20%，过去 24 小时内变动为 +5.66%，过去 7 天内累计变动为 +22.67%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Inbox（INBOX）市场信息

市值 $ 505.22K$ 505.22K $ 505.22K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 505.22K$ 505.22K $ 505.22K 流通量 999.90M 999.90M 999.90M 总供应量 999,898,589.1918151 999,898,589.1918151 999,898,589.1918151

Inbox 的当前市值为 $ 505.22K, 它过去 24 小时的交易量为 --。INBOX 的流通量为 999.90M，总供应量是 999898589.1918151，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 505.22K。