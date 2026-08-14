Hyperbot 今日价格

Hyperbot (BOT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 41.60%。当前 BOT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BOT。

Hyperbot 目前市值在 $ 12,644.05 排名第 #-，流通供应量为 125.83M BOT。过去 24 小时内，BOT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.200502，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BOT 在过去一小时内波动了 -0.08%，过去7 天内波动了 -4.43%。过去一天，总交易量达到 $ 104.82。

Hyperbot（BOT）市场信息

市值 $ 12.64K$ 12.64K $ 12.64K 成交量（24H） $ 104.82$ 104.82 $ 104.82 完全稀释市值 $ 100.48K$ 100.48K $ 100.48K 流通量 125.83M 125.83M 125.83M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Hyperbot 的当前市值为 $ 12.64K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 104.82。BOT 的流通量为 125.83M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 100.48K。