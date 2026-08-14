HILO 今日价格

HILO (HILO) 今日实时价格为 $ 0.0045493，过去 24 小时内变化了 0.21%。当前 HILO 兑 USD 的汇率为 $ 0.0045493 每 HILO。

HILO 目前市值在 $ 547,475 排名第 #-，流通供应量为 120.37M HILO。过去 24 小时内，HILO 的交易价格在 $ 0.0045191（低点）和 $ 0.00464655（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.064327，而历史最低价为 $ 0.00373684。

短期表现方面，HILO 在过去一小时内波动了 +0.11%，过去7 天内波动了 -0.02%。过去一天，总交易量达到 $ 235.03。

HILO（HILO）市场信息

市值 $ 547.48K$ 547.48K $ 547.48K 成交量（24H） $ 235.03$ 235.03 $ 235.03 完全稀释市值 $ 547.48K$ 547.48K $ 547.48K 流通量 120.37M 120.37M 120.37M 总供应量 120,373,012.48481348 120,373,012.48481348 120,373,012.48481348

HILO 的当前市值为 $ 547.48K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 235.03。HILO 的流通量为 120.37M，总供应量是 120373012.48481348，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 547.48K。