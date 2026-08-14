Hearing things 今日价格

Hearing things (HEARING) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 HEARING 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 HEARING。

Hearing things 目前市值在 $ 10,942.5 排名第 #-，流通供应量为 998.14M HEARING。过去 24 小时内，HEARING 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，HEARING 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -4.37%。过去一天，总交易量达到 --。

Hearing things（HEARING）市场信息

市值 $ 10.94K$ 10.94K $ 10.94K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 10.94K$ 10.94K $ 10.94K 流通量 998.14M 998.14M 998.14M 总供应量 998,144,873.834026 998,144,873.834026 998,144,873.834026

Hearing things 的当前市值为 $ 10.94K, 它过去 24 小时的交易量为 --。HEARING 的流通量为 998.14M，总供应量是 998144873.834026，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.94K。