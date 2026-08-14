HeadStarter 今日价格

HeadStarter (HST) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 HST 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 HST。

HeadStarter 目前市值在 $ 174,884 排名第 #-，流通供应量为 188.41M HST。过去 24 小时内，HST 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.060406，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，HST 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -3.87%。过去一天，总交易量达到 $ 1.65。

HeadStarter（HST）市场信息

市值 $ 174.88K$ 174.88K $ 174.88K 成交量（24H） $ 1.65$ 1.65 $ 1.65 完全稀释市值 $ 2.32M$ 2.32M $ 2.32M 流通量 188.41M 188.41M 188.41M 总供应量 2,500,000,000.0 2,500,000,000.0 2,500,000,000.0

HeadStarter 的当前市值为 $ 174.88K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.65。HST 的流通量为 188.41M，总供应量是 2500000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.32M。