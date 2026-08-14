HashToken 今日价格

HashToken (HTK) 今日实时价格为 $ 103.74，过去 24 小时内变化了 22.41%。当前 HTK 兑 USD 的汇率为 $ 103.74 每 HTK。

HashToken 目前市值在 $ 357,693 排名第 #-，流通供应量为 3.45K HTK。过去 24 小时内，HTK 的交易价格在 $ 82.84（低点）和 $ 132.27（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 132.27，而历史最低价为 $ 65.39。

短期表现方面，HTK 在过去一小时内波动了 -0.79%，过去7 天内波动了 +58.50%。过去一天，总交易量达到 $ 6.62K。

HashToken（HTK）市场信息

市值 $ 357.69K$ 357.69K $ 357.69K 成交量（24H） $ 6.62K$ 6.62K $ 6.62K 完全稀释市值 $ 357.69K$ 357.69K $ 357.69K 流通量 3.45K 3.45K 3.45K 总供应量 3,448.0 3,448.0 3,448.0

HashToken 的当前市值为 $ 357.69K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 6.62K。HTK 的流通量为 3.45K，总供应量是 3448.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 357.69K。