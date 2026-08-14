HashAI 今日价格

HashAI (HASHAI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.82%。当前 HASHAI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 HASHAI。

HashAI 目前市值在 $ 1,025,430 排名第 #-，流通供应量为 84.84B HASHAI。过去 24 小时内，HASHAI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00312086，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，HASHAI 在过去一小时内波动了 -0.79%，过去7 天内波动了 -6.96%。过去一天，总交易量达到 --。

HashAI（HASHAI）市场信息

市值 $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M 流通量 84.84B 84.84B 84.84B 总供应量 89,225,730,969.61928 89,225,730,969.61928 89,225,730,969.61928

HashAI 的当前市值为 $ 1.03M, 它过去 24 小时的交易量为 --。HASHAI 的流通量为 84.84B，总供应量是 89225730969.61928，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.08M。