GOGGLES 今日价格

GOGGLES (GOGLZ) 今日实时价格为 $ 0.00330781，过去 24 小时内变化了 2.58%。当前 GOGLZ 兑 USD 的汇率为 $ 0.00330781 每 GOGLZ。

GOGGLES 目前市值在 $ 126,659 排名第 #-，流通供应量为 38.27M GOGLZ。过去 24 小时内，GOGLZ 的交易价格在 $ 0.00311453（低点）和 $ 0.00342876（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.65372，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，GOGLZ 在过去一小时内波动了 +1.34%，过去7 天内波动了 -1.27%。过去一天，总交易量达到 $ 32.88。

GOGGLES（GOGLZ）市场信息

市值 $ 126.66K$ 126.66K $ 126.66K 成交量（24H） $ 32.88$ 32.88 $ 32.88 完全稀释市值 $ 126.66K$ 126.66K $ 126.66K 流通量 38.27M 38.27M 38.27M 总供应量 38,274,418.263925 38,274,418.263925 38,274,418.263925

GOGGLES 的当前市值为 $ 126.66K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 32.88。GOGLZ 的流通量为 38.27M，总供应量是 38274418.263925，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 126.66K。