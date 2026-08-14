Ghiblification 今日价格

Ghiblification (GHIBLI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.90%。当前 GHIBLI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 GHIBLI。

Ghiblification 目前市值在 $ 116,984 排名第 #-，流通供应量为 999.96M GHIBLI。过去 24 小时内，GHIBLI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.04082358，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，GHIBLI 在过去一小时内波动了 -0.05%，过去7 天内波动了 -9.39%。过去一天，总交易量达到 $ 3.01K。

Ghiblification（GHIBLI）市场信息

市值 $ 116.98K$ 116.98K $ 116.98K 成交量（24H） $ 3.01K$ 3.01K $ 3.01K 完全稀释市值 $ 116.98K$ 116.98K $ 116.98K 流通量 999.96M 999.96M 999.96M 总供应量 999,958,208.03 999,958,208.03 999,958,208.03

Ghiblification 的当前市值为 $ 116.98K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3.01K。GHIBLI 的流通量为 999.96M，总供应量是 999958208.03，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 116.98K。