Get Bagged（BAGGED）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 24H最低价 $ 0 24H最高价 历史最高 $ 0 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） -1.72% 涨跌幅（1D） +64.53% 漲跌幅（7D） +130.75%

Get Bagged（BAGGED）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，BAGGED 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。BAGGED 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，BAGGED 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.72%，过去 24 小时内变动为 +64.53%，过去 7 天内累计变动为 +130.75%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Get Bagged（BAGGED）市场信息

市值 $ 22.98K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 22.98K 流通量 999.80M 总供应量 999,800,313.2714632

Get Bagged 的当前市值为 $ 22.98K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BAGGED 的流通量为 999.80M，总供应量是 999800313.2714632，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 22.98K。