Genius Token 今日价格

Genius Token (POCK) 今日实时价格为 $ 0.00219824，过去 24 小时内变化了 9.71%。当前 POCK 兑 USD 的汇率为 $ 0.00219824 每 POCK。

Genius Token 目前市值在 $ 1,950,923 排名第 #-，流通供应量为 887.71M POCK。过去 24 小时内，POCK 的交易价格在 $ 0.00198985（低点）和 $ 0.00223238（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00742828，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，POCK 在过去一小时内波动了 +0.17%，过去7 天内波动了 +17.39%。过去一天，总交易量达到 $ 3.68K。

Genius Token（POCK）市场信息

市值 $ 1.95M$ 1.95M $ 1.95M 成交量（24H） $ 3.68K$ 3.68K $ 3.68K 完全稀释市值 $ 2.19M$ 2.19M $ 2.19M 流通量 887.71M 887.71M 887.71M 总供应量 997,600,859.289706 997,600,859.289706 997,600,859.289706

Genius Token 的当前市值为 $ 1.95M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3.68K。POCK 的流通量为 887.71M，总供应量是 997600859.289706，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.19M。