Gamium 今日价格

Gamium (GMM) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 11.40%。当前 GMM 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 GMM。

Gamium 目前市值在 $ 136,546 排名第 #-，流通供应量为 31.55B GMM。过去 24 小时内，GMM 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01290959，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，GMM 在过去一小时内波动了 +0.05%，过去7 天内波动了 -39.46%。过去一天，总交易量达到 --。

Gamium（GMM）市场信息

市值 $ 136.55K$ 136.55K $ 136.55K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 216.38K$ 216.38K $ 216.38K 流通量 31.55B 31.55B 31.55B 总供应量 50,000,000,000.0 50,000,000,000.0 50,000,000,000.0

Gamium 的当前市值为 $ 136.55K, 它过去 24 小时的交易量为 --。GMM 的流通量为 31.55B，总供应量是 50000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 216.38K。