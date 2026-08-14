GALAXIS Token 今日价格

GALAXIS Token (GALAXIS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.58%。当前 GALAXIS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 GALAXIS。

GALAXIS Token 目前市值在 $ 36,228 排名第 #-，流通供应量为 1.70B GALAXIS。过去 24 小时内，GALAXIS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01940852，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，GALAXIS 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 -4.16%。过去一天，总交易量达到 --。

GALAXIS Token（GALAXIS）市场信息

市值 $ 36.23K$ 36.23K $ 36.23K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 142.48K$ 142.48K $ 142.48K 流通量 1.70B 1.70B 1.70B 总供应量 6,672,726,724.0 6,672,726,724.0 6,672,726,724.0

GALAXIS Token 的当前市值为 $ 36.23K, 它过去 24 小时的交易量为 --。GALAXIS 的流通量为 1.70B，总供应量是 6672726724.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 142.48K。