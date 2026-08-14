Fly 今日价格

Fly (FLY) 今日实时价格为 $ 0.00461829，过去 24 小时内变化了 3.31%。当前 FLY 兑 USD 的汇率为 $ 0.00461829 每 FLY。

Fly 目前市值在 $ 79,284 排名第 #-，流通供应量为 17.18M FLY。过去 24 小时内，FLY 的交易价格在 $ 0.00447991（低点）和 $ 0.00476827（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.326125，而历史最低价为 $ 0.00401944。

短期表现方面，FLY 在过去一小时内波动了 -0.54%，过去7 天内波动了 -27.77%。过去一天，总交易量达到 $ 2.80K。

Fly（FLY）市场信息

市值 $ 79.28K$ 79.28K $ 79.28K 成交量（24H） $ 2.80K$ 2.80K $ 2.80K 完全稀释市值 $ 454.89K$ 454.89K $ 454.89K 流通量 17.18M 17.18M 17.18M 总供应量 98,563,310.08539729 98,563,310.08539729 98,563,310.08539729

Fly 的当前市值为 $ 79.28K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.80K。FLY 的流通量为 17.18M，总供应量是 98563310.08539729，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 454.89K。