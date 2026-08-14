Flux Protocol 今日价格

Flux Protocol (FLX) 今日实时价格为 $ 0.00320942，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 FLX 兑 USD 的汇率为 $ 0.00320942 每 FLX。

Flux Protocol 目前市值在 $ 3,209,417 排名第 #-，流通供应量为 268.53M FLX。过去 24 小时内，FLX 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.47，而历史最低价为 $ 0.00309991。

短期表现方面，FLX 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -2.46%。过去一天，总交易量达到 $ 1.44。

Flux Protocol（FLX）市场信息

市值 $ 3.21M$ 3.21M $ 3.21M 成交量（24H） $ 1.44$ 1.44 $ 1.44 完全稀释市值 $ 3.21M$ 3.21M $ 3.21M 流通量 268.53M 268.53M 268.53M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Flux Protocol 的当前市值为 $ 3.21M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.44。FLX 的流通量为 268.53M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.21M。