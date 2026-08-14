FixedCoin 今日价格

FixedCoin (FIX) 今日实时价格为 $ 1.55，过去 24 小时内变化了 1.90%。当前 FIX 兑 USD 的汇率为 $ 1.55 每 FIX。

FixedCoin 目前市值在 $ 15,475.04 排名第 #-，流通供应量为 9.99K FIX。过去 24 小时内，FIX 的交易价格在 $ 1.52（低点）和 $ 1.58（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 11.88，而历史最低价为 $ 1.26。

短期表现方面，FIX 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +2.64%。过去一天，总交易量达到 $ 53.16。

FixedCoin（FIX）市场信息

市值 $ 15.48K$ 15.48K $ 15.48K 成交量（24H） $ 53.16$ 53.16 $ 53.16 完全稀释市值 $ 15.48K$ 15.48K $ 15.48K 流通量 9.99K 9.99K 9.99K 总供应量 9,992.82877752 9,992.82877752 9,992.82877752

FixedCoin 的当前市值为 $ 15.48K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 53.16。FIX 的流通量为 9.99K，总供应量是 9992.82877752，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 15.48K。