Fishwar 今日价格

Fishwar (FISHW) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.17%。当前 FISHW 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 FISHW。

Fishwar 目前市值在 $ 43,895 排名第 #-，流通供应量为 11.03B FISHW。过去 24 小时内，FISHW 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00185884，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，FISHW 在过去一小时内波动了 +0.03%，过去7 天内波动了 -0.18%。过去一天，总交易量达到 --。

Fishwar（FISHW）市场信息

市值 $ 43.90K$ 43.90K $ 43.90K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 227.13K$ 227.13K $ 227.13K 流通量 11.03B 11.03B 11.03B 总供应量 57,076,697,777.0 57,076,697,777.0 57,076,697,777.0

Fishwar 的当前市值为 $ 43.90K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FISHW 的流通量为 11.03B，总供应量是 57076697777.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 227.13K。