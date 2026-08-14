Farverse 价格 (FARVERSE)
Farverse (FARVERSE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.44%。当前 FARVERSE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 FARVERSE。
Farverse 目前市值在 $ 83,113 排名第 #-，流通供应量为 80.71B FARVERSE。过去 24 小时内，FARVERSE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。
短期表现方面，FARVERSE 在过去一小时内波动了 +0.13%，过去7 天内波动了 -4.84%。过去一天，总交易量达到 --。
Farverse 的当前市值为 $ 83.11K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FARVERSE 的流通量为 80.71B，总供应量是 100000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 102.98K。
+0.13%
-0.43%
-4.84%
-4.84%
今天内，Farverse 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Farverse 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Farverse 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Farverse 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-0.43%
|30天
|$ 0
|-8.22%
|60天
|$ 0
|-14.09%
|90天
|$ 0
|--
在 2040 年，Farverse 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --。
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Farverse 的当前价格是多少？
Farverse 的交易价格为 ¥，24 小时价格变动 -0.43%。
FARVERSE 的市值和排名是多少？
FARVERSE 的市值为 ¥567560.48097948570000，在全球排名第 6093，展现了其在加密货币领域的影响力。
Farverse 的日交易量是多少？
其 24 小时交易量为 ¥--，表明交易者对其兴趣浓厚，流动性充足。
FARVERSE 的流通供应量是多少？
目前有 80708903146.50102 枚代币在公开市场流通。
其 24 小时价格区间是多少？
Farverse 的价格在 ¥ 和 ¥ 之间波动，反映了每日的价格波动。
Farverse 与其历史最高价 (ATH) 相比如何？
其历史最高价为 ¥，可作为衡量其长期潜力的基准。
哪些长期基本面因素会影响 FARVERSE 的价格？
基本面因素包括供应机制、Gaming (GameFi),Base Ecosystem 类别内的采用趋势以及 -- 网络的发展势头。
FARVERSE 在不同的市场条件下表现如何？
在高交易量时期，流动性改善，价差收窄。在低交易量时期，由于交易深度降低，价格波动可能更加剧烈。
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