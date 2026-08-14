Farverse 今日价格

Farverse (FARVERSE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.44%。当前 FARVERSE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 FARVERSE。

Farverse 目前市值在 $ 83,113 排名第 #-，流通供应量为 80.71B FARVERSE。过去 24 小时内，FARVERSE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，FARVERSE 在过去一小时内波动了 +0.13%，过去7 天内波动了 -4.84%。过去一天，总交易量达到 --。

Farverse（FARVERSE）市场信息

市值 $ 83.11K$ 83.11K $ 83.11K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 102.98K$ 102.98K $ 102.98K 流通量 80.71B 80.71B 80.71B 总供应量 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Farverse 的当前市值为 $ 83.11K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FARVERSE 的流通量为 80.71B，总供应量是 100000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 102.98K。