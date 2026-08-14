Exiom 今日价格

Exiom (XEQM) 今日实时价格为 $ 0.01530155，过去 24 小时内变化了 6.19%。当前 XEQM 兑 USD 的汇率为 $ 0.01530155 每 XEQM。

Exiom 目前市值在 $ 4,273,606 排名第 #-，流通供应量为 279.29M XEQM。过去 24 小时内，XEQM 的交易价格在 $ 0.01379709（低点）和 $ 0.01649147（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.04690991，而历史最低价为 $ 0.00711336。

短期表现方面，XEQM 在过去一小时内波动了 -0.33%，过去7 天内波动了 +2.43%。过去一天，总交易量达到 $ 6.56K。

Exiom（XEQM）市场信息

市值 $ 4.27M$ 4.27M $ 4.27M 成交量（24H） $ 6.56K$ 6.56K $ 6.56K 完全稀释市值 $ 4.27M$ 4.27M $ 4.27M 流通量 279.29M 279.29M 279.29M 总供应量 279,293,536.0 279,293,536.0 279,293,536.0

Exiom 的当前市值为 $ 4.27M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 6.56K。XEQM 的流通量为 279.29M，总供应量是 279293536.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.27M。