EvoSimGame 价格 (ESIM)

USD

EvoSimGame (ESIM) 实时价格图表

$0.082143
$0.082143$0.082143
+3.90%(1D)

今天 EvoSimGame (ESIM) 的价格

今天 EvoSimGame (ESIM) 的实时价格为 0.082143 USD。目前其市值为 $ 4.13M USD。ESIM 兑换 USD 的价格为实时更新。
EvoSimGame 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- EvoSimGame 当天价格变化为 +3.96%
- 其循环供应量为 50.00M USD

在获取 MEXC 上从 ESIM兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 ESIM 价格信息的首选平台。

EvoSimGame (ESIM) 价格表现 USD

今天内，EvoSimGame 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00312726
在过去30天内，EvoSimGame 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0233008476
在过去60天内，EvoSimGame 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，EvoSimGame 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00312726+3.96%
30天$ +0.0233008476+28.37%
60天$ 0--
90天$ 0--

EvoSimGame (ESIM) 价格分析

EvoSimGame 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.078654
$ 0.078654$ 0.078654

$ 0.082824
$ 0.082824$ 0.082824

$ 0.091641
$ 0.091641$ 0.091641

-0.82%

+3.96%

+10.48%

EvoSimGame (ESIM) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 4.13M
$ 4.13M$ 4.13M

--
----

50.00M
50.00M 50.00M

什么是EvoSimGame (ESIM)

ESIM is the governance token of EvoSim Game — a Web3 economic strategy built as a gamified extension of the real-world telecom operator ESIM. It connects telecom infrastructure with blockchain and in-game mechanics, enabling community-led development and anchoring a scalable decentralized economy. With a fixed supply of 50 million tokens, ESIM anchors a scalable Web3 ecosystem — connecting global telecom operations with the next generation of decentralized digital economies.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

EvoSimGame (ESIM) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 EvoSimGame (ESIM) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

ESIM 兑换为当地货币

1 ESIM 兑换 VND
2,161.593045
1 ESIM 兑换 AUD
A$0.12650022
1 ESIM 兑换 GBP
0.06078582
1 ESIM 兑换 EUR
0.07146441
1 ESIM 兑换 USD
$0.082143
1 ESIM 兑换 MYR
RM0.34828632
1 ESIM 兑换 TRY
3.21589845
1 ESIM 兑换 JPY
¥11.75630616
1 ESIM 兑换 RUB
6.46793982
1 ESIM 兑换 INR
7.03226223
1 ESIM 兑换 IDR
Rp1,346.60634192
1 ESIM 兑换 KRW
113.14458963
1 ESIM 兑换 PHP
4.57372224
1 ESIM 兑换 EGP
￡E.4.07922138
1 ESIM 兑换 BRL
R$0.46575081
1 ESIM 兑换 CAD
C$0.11253591
1 ESIM 兑换 BDT
10.04116032
1 ESIM 兑换 NGN
129.97240461
1 ESIM 兑换 UAH
3.41304165
1 ESIM 兑换 VES
Bs7.885728
1 ESIM 兑换 PKR
Rs23.10600447
1 ESIM 兑换 KZT
42.08103747
1 ESIM 兑换 THB
฿2.67704037
1 ESIM 兑换 TWD
NT$2.46511143
1 ESIM 兑换 AED
د.إ0.30146481
1 ESIM 兑换 CHF
Fr0.06735726
1 ESIM 兑换 HKD
HK$0.64400112
1 ESIM 兑换 MAD
.د.م0.75489417
1 ESIM 兑换 MXN
$1.58043132