EvoSimGame 价格 (ESIM)
今天 EvoSimGame (ESIM) 的实时价格为 0.082143 USD。目前其市值为 $ 4.13M USD。ESIM 兑换 USD 的价格为实时更新。
EvoSimGame 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- EvoSimGame 当天价格变化为 +3.96%
- 其循环供应量为 50.00M USD
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今天内，EvoSimGame 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00312726。
在过去30天内，EvoSimGame 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0233008476。
在过去60天内，EvoSimGame 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，EvoSimGame 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00312726
|+3.96%
|30天
|$ +0.0233008476
|+28.37%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
EvoSimGame 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.82%
+3.96%
+10.48%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
ESIM is the governance token of EvoSim Game — a Web3 economic strategy built as a gamified extension of the real-world telecom operator ESIM. It connects telecom infrastructure with blockchain and in-game mechanics, enabling community-led development and anchoring a scalable decentralized economy. With a fixed supply of 50 million tokens, ESIM anchors a scalable Web3 ecosystem — connecting global telecom operations with the next generation of decentralized digital economies.
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|1 ESIM 兑换 VND
₫2,161.593045
|1 ESIM 兑换 AUD
A$0.12650022
|1 ESIM 兑换 GBP
￡0.06078582
|1 ESIM 兑换 EUR
€0.07146441
|1 ESIM 兑换 USD
$0.082143
|1 ESIM 兑换 MYR
RM0.34828632
|1 ESIM 兑换 TRY
₺3.21589845
|1 ESIM 兑换 JPY
¥11.75630616
|1 ESIM 兑换 RUB
₽6.46793982
|1 ESIM 兑换 INR
₹7.03226223
|1 ESIM 兑换 IDR
Rp1,346.60634192
|1 ESIM 兑换 KRW
₩113.14458963
|1 ESIM 兑换 PHP
₱4.57372224
|1 ESIM 兑换 EGP
￡E.4.07922138
|1 ESIM 兑换 BRL
R$0.46575081
|1 ESIM 兑换 CAD
C$0.11253591
|1 ESIM 兑换 BDT
৳10.04116032
|1 ESIM 兑换 NGN
₦129.97240461
|1 ESIM 兑换 UAH
₴3.41304165
|1 ESIM 兑换 VES
Bs7.885728
|1 ESIM 兑换 PKR
Rs23.10600447
|1 ESIM 兑换 KZT
₸42.08103747
|1 ESIM 兑换 THB
฿2.67704037
|1 ESIM 兑换 TWD
NT$2.46511143
|1 ESIM 兑换 AED
د.إ0.30146481
|1 ESIM 兑换 CHF
Fr0.06735726
|1 ESIM 兑换 HKD
HK$0.64400112
|1 ESIM 兑换 MAD
.د.م0.75489417
|1 ESIM 兑换 MXN
$1.58043132