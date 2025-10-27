Evil Larry（LARRY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00578577 24H最低价 $ 0.00618622 24H最高价 历史最高 $ 0.088823 最低价 $ 0.00155563 涨跌幅（1H） +0.16% 涨跌幅（1D） -0.14% 漲跌幅（7D） -7.09%

Evil Larry（LARRY）当前实时价格为 $0.00603588。过去 24 小时内，LARRY 的交易价格在 $ 0.00578577 至 $ 0.00618622 之间波动，市场活跃度显著。LARRY 的历史最高价为 $ 0.088823，历史最低价为 $ 0.00155563。

从短期表现来看，LARRY 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.16%，过去 24 小时内变动为 -0.14%，过去 7 天内累计变动为 -7.09%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

市值 $ 6.03M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 6.03M 流通量 998.49M 总供应量 998,486,588.3161929

Evil Larry 的当前市值为 $ 6.03M, 它过去 24 小时的交易量为 --。LARRY 的流通量为 998.49M，总供应量是 998486588.3161929，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.03M。